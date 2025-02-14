Galatasaray'da aynı kabus!

Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray yine aynı kabusu gördü. Hollanda'da oynadığı 7 maçın hiçbirini kazanamayan sarı kırmızılı takım yine aynı sonla karşılaştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da aynı kabus!
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14 Şubat 2025 09:34
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Hollanda temsilcisi sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kaldı.

Bu dakikadan sonra AZ Alkmaar oyunun kontrolünü tamamen eline alarak iki gol daha bularak karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Galatasaray'ın Hollanda ekipleriyle deplasmanda oynadığı 7 Avrupa kupası maçında yalnızca 1 beraberlik alabildiği ve 6 kez sahadan mağlup ayrıldığı göz önüne alındığında, sarı-kırmızılılar için bu deplasman bir kez daha kabusa döndü.


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