Galatasaray'da aynı kabus!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Hollanda temsilcisi sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kaldı.
Bu dakikadan sonra AZ Alkmaar oyunun kontrolünü tamamen eline alarak iki gol daha bularak karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Galatasaray'ın Hollanda ekipleriyle deplasmanda oynadığı 7 Avrupa kupası maçında yalnızca 1 beraberlik alabildiği ve 6 kez sahadan mağlup ayrıldığı göz önüne alındığında, sarı-kırmızılılar için bu deplasman bir kez daha kabusa döndü.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kaldı.
Bu dakikadan sonra AZ Alkmaar oyunun kontrolünü tamamen eline alarak iki gol daha bularak karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Galatasaray'ın Hollanda ekipleriyle deplasmanda oynadığı 7 Avrupa kupası maçında yalnızca 1 beraberlik alabildiği ve 6 kez sahadan mağlup ayrıldığı göz önüne alındığında, sarı-kırmızılılar için bu deplasman bir kez daha kabusa döndü.
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