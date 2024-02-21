Galatasaray'da Aykutalp Derkan bir kez daha aday!

Galatasaray'da 2-9 Mart tarihinde Divan Kurulu Olağan Seçimi gerçekleştirilecek.
Mevcut başkan Aykutalp Derkan, bu göreve bir kez daha talip oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Derkan'ın gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat ettiği bildirildi.
Mevcut başkan Aykutalp Derkan, bu göreve bir kez daha talip oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Derkan'ın gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat ettiği bildirildi.
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