Galatasaray'da Aykutalp Derkan bir kez daha aday!

Aykutalp Derken, bir kez daha Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık görevine talip oldu.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Aykutalp Derkan bir kez daha aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 11:38
Galatasaray'da 2-9 Mart tarihinde Divan Kurulu Olağan Seçimi gerçekleştirilecek.

Mevcut başkan Aykutalp Derkan, bu göreve bir kez daha talip oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Derkan'ın gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat ettiği bildirildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery