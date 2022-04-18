Galatasaray'da Axel Witsel operasyonu

Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Cenk Ergün'ün, Paris'e giderek burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Menajer Raul Pais'le görüşen Cenk Ergün'ün Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.
Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncunun bir süredir Almanya'dan ayrılacağı iddia ediliyor.
Menajer Raul Pais'le görüşen Cenk Ergün'ün Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.
Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncunun bir süredir Almanya'dan ayrılacağı iddia ediliyor.