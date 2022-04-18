Galatasaray'da Axel Witsel operasyonu

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması halinde sportif direktör olacak olan Cenk Ergün, yeni ön libero için çalışmalara başladığı öğrenildi

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Axel Witsel operasyonu
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18 Nisan 2022 09:23
Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Cenk Ergün'ün, Paris'e giderek burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Menajer Raul Pais'le görüşen Cenk Ergün'ün Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncunun bir süredir Almanya'dan ayrılacağı iddia ediliyor.

 

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