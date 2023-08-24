Galatasaray, dün akşamki Molde galibiyetiyle beraber serisini geliştirdi.
Cim Bom, 3-2'lik skorla Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.
Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 14 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.
Cim Bom, 3-2'lik skorla Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.
Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 14 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.