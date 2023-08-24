Galatasaray'da Avrupa serisine devam!

Galatasaray, 3-2'lik Molde galibiyetiyle birlikte Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Avrupa serisine devam!
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24 Ağustos 2023 10:30
Galatasaray, dün akşamki Molde galibiyetiyle beraber serisini geliştirdi.

Cim Bom, 3-2'lik skorla Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.



Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 14 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.  

 
 

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