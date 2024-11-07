Galatasaray'da Avrupa golcüsü Yunus Akgün!

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus Akgün'ün golünün ardından "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama! Birdenbire öne geçtiler." yorumu yaptı.



Yunus Akgün'den hedefe kilitlenmiş bir füze adeta 🚀pic.twitter.com/ZAAk9lDfb2



— Sporxtv (@sporxtv) November 7, 2024