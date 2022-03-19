Galatasaray'da Avrupa bereketi!

Galatasaray, Barcelona'ya elenmiş olsa da ciddi bir gelir elde etti.



Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Randers ve St. Johnstone'u dize getiren Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı.



Devler Ligi'ne ön elemeden veda etse de yayın havuzundan 350 bin euro geldi. Avrupa Ligi'ne katılımdan 3.6, gruptaki başarıdan 2.53, liderlik için 1.1 ve son 16 turunda 1.2 milyon euro alındı. Katsayı geliriyle 3.1'i kapan Cimbom, yayın havuzundan 5 milyon daha bekliyor.



Bilet ve ürün satışıyla miktarın 20 milyon euro'yu geçtiği konuşuluyor.





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