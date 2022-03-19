Galatasaray'da Avrupa bereketi!

Galatasaray, UEFA'dan 17 milyon euro gelir elde etti. Bilet ve store satışlarıyla gelir 20 milyonu geçti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Avrupa bereketi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 12:40
Galatasaray, Barcelona'ya elenmiş olsa da ciddi bir gelir elde etti.

Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Randers ve St. Johnstone'u dize getiren Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı.

Devler Ligi'ne ön elemeden veda etse de yayın havuzundan 350 bin euro geldi. Avrupa Ligi'ne katılımdan 3.6, gruptaki başarıdan 2.53, liderlik için 1.1 ve son 16 turunda 1.2 milyon euro alındı. Katsayı geliriyle 3.1'i kapan Cimbom, yayın havuzundan 5 milyon daha bekliyor.

Bilet ve ürün satışıyla miktarın 20 milyon euro'yu geçtiği konuşuluyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.