Galatasaray'da atan da tutan da yok!

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günlerden geçen ve son 7 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, hem kalede hem de hücumda problem yaşıyor.



İSMAİL ÇİPE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki file bekçisi Başakşehir ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kalesinde üç gole engel olamadı.



FORVETLER İSTENİLEN PERFORMANSI VEREMEDİ



Sarı-kırmızılılarda forvet hattı da bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Galatasaray'da şu ana kadar Mustafa Muhammed 5, Halil Dervişoğlu 2, sakatlanan Mbaye Diagne ise 2 golde kaldı.





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