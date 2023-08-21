Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.Bild'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor ile ilgilendiği öne sürüldü.Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörü ile cezbettiği, Atakan Karazor'un da bu ilgiye sıcak baktığı kaydedildi. Ancak transfer için somut hamlenin olmadığı kaydedildi.2019 yılından bu yana Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.