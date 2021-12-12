Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'ın büyük umutlarla Portekiz'in Famalicao takımından kiraladığı Gustavo Assuncao, Ocak ayında Florya'dan ayrılıyor.



Fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin çok altında kalan ve bir türlü hocası Fatih Terim'in gözüne giremeyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesi feshedilecek.



Defansif orta saha arayışları doğrultusunda Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Bodo Glimt'ten Patrick Berg ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, yabancı kontenjanındaki duruma göre bir yol haritası belirleyecek.





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