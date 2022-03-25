Galatasaray'da aşı tutmadı

Galatasaray, bu sezon 4'ü ara dönemde 15 oyuncu kadrosuna kattı.



Yaklaşık 26 milyon euro harcayan sarı-kırmızılı takım yarıştığı üç kulvarda da havlu atarken yeni transferler büyük ölçüde hayal kırıklığı yaşattı.



Aytaç ile Assunçao sezon ortasında gönderildi. Cicaldau, Morutan ve Halil, Torrent döneminde yedek kulübesine çekildi. Erick Pulgar, Barış ve Alpaslan varlık gösteremedi. Sacha Boey formasını Omar'a kaptırdı.



Berkan yaptığı bireysel hatalarla tepki çekerken Semih bir maçta şans bulabildi. Yeni transferler arasında Nelsson, van Aanholt, Pena ve Gomis öne çıkan isimler oldu.



SADECE NELSSON DEĞER KAYBETMEDİ



Bu sezon üç kulvarda 45 maça çıkan Galatasaray toplam 61 gol atarken, yeni transferlerinden 22 gol katkısı alabildi. Bu isimlerden sadece Nelsson değerini kaybetmedi. Bonservislerine bonuslar hariç 11 milyon euro yatırım yapılan Cicaldau-Morutan ikilisi adeta dibe vurdu.





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