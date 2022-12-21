Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor!

Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası oynayacağı ilk karşılaşma olan Keçiörengücü maçında galibiyet hedefliyor.Teknik direktör Okan Buruk, geri dönüşü taçlandırmak isterken bir kazaya uğramamak için as kadrosunu sahaya sürecek.Ligde oynanacak İstanbulspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak olan Muslera kupa maçında 11'de olacak. Defans hattı ise Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan dörtlüsünden oluşacak.Orta sahada Torreira, Oliveira ve Mertens üçlüsü görev yapacak. Forvet hattında ise Kerem, Barış Alper ve Gomis gol ayağı olacak.Bu karşılaşma aynı zamanda İstanbulspor maçının da provası niteliğinde olacak.