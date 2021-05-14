Galatasaray'da Arsenal taktiği

Finallerin takımı Galatasaray ve finallerin hocası Fatih Terim bir kere daha zoru başarmak için mücadele veriyor. 34. haftada lider Beşiktaş'ın sekiz puan gerisinde olan sarı kırmızılılar, imkânsız denileni çok kısa bir zamanda başararak siyah beyazlılarla puan puana son haftaya girmeyi başardı. Gelinen bu noktada şampiyonluk ipini göğüsleyip, kupaya uzanmak isteyen Cimbom'da Fatih Hoca finale yakışan bir bitirişi, eski tecrübelerinin ışığında yapabilmek için kolları sıvadı.



ASLAN GOL, GOL GOL

Tecrübeli teknik adam, Malatya maçı öncesi takımını iki günlük kampa aldı. Oyuncuların ailesiyle bayramlaşması için dün sabah izin veren Terim, geriye kalan dakikaları bile programladı. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıkları Arsenal maçı öncesindeki gibi bir yol izleyen Terim, oyuncularına ağır taktik idman yaptırmak yerine, motivasyon konuşmalarına ağırlık verdi ve "Aslan gol gol gol…" tezahüratları yaptırdı. Eski zaferleri izlettiren Terim, "Yine böyle sevinebiliriz" dedi.



