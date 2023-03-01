Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapan sarı kırmızılılar bu transferi çözmek için Zakharyan'ın ailesine de yoğun pres yapıyor.Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıkıyor. Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor. Sarı kırmızılılar ise bu konu ile ilgili soru işaretleri bulunan Zakharyan'ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı kulüplerin uyguladığı ambargodan ötürü dev ekipler Zakharyan'ı kadrosuna katamıyor. Oyuncunun geleceği, kariyeri ile alakalı Avrupa'ya açılması için Galatasaray bu noktada önemli bir şans faktörü olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılı yönetim de potansiyel olarak güvendiği ve ileride önemli de bir bonservis geliri elde edeceğine inandığı Zakharyan ailesini ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.Galatasaray cephesi 'fırsat transferi' niteliğinde gördüğü bu operasyonu ihtimali düşük de olsa olumlu sonuçlandırmak için ara Transfer döneminin son gününe kadar prese devam edecek.