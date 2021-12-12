Galatasaray'da Arda Turan yine yok

Galatasaray'da Arda Turan, Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan yine yok
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12 Aralık 2021 11:43
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arda Turan, dün sahaya indi.

Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Lazio karşısında tam süre alan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı dünkü idmanda diğer oyuncular dar alanda koordinasyona yönelik çift kale oyun oynadı.


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