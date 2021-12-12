Galatasaray'da Arda Turan yine yok

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Arda Turan, dün sahaya indi.
Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Lazio karşısında tam süre alan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı dünkü idmanda diğer oyuncular dar alanda koordinasyona yönelik çift kale oyun oynadı.
Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Lazio karşısında tam süre alan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı dünkü idmanda diğer oyuncular dar alanda koordinasyona yönelik çift kale oyun oynadı.