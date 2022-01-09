Galatasaray'da Arda Turan tepkisi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan'ı oyuna alması, taraftarlar tarafından eleştirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan tepkisi
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09 Ocak 2022 10:15
Galatasaray'da hedef tahtasındaki isim olan Fatih Terim, Giresunspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de büyük tepki topladı.

ARDA TURAN'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli hocanın ikinci yarıda kurtarıcı olarak 150 güne yakındır futbol oynamayan Arda Turan'ı oyuna sokması eleştiri aldı. Çünkü 33 yaşındaki Arda'nın futbolundan çok, göbeği dikkatleri çekti.

Futboldan uzak kaldığı dönemde kilo aldığı gözlenen tecrübeli futbolcu girdiği 6 ikili mücadeleyi ve 4 hava topunu kaybetti.

"ARTIK JÜBİLE ZAMANI GELMİŞ"

Takıma hiçbir katkı yapamayan Arda Turan için taraftarlar, "Arda'dan önce göbeği sahalara döndü. Artık jübile yapma zamanı gelmiş" ifadesini kullandı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun Fatih Terim'in ekibine katılması planlanıyor.


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