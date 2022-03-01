Galatasaray'da Arda Turan kararı

Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı. Teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok.



Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak. Sözleşmesi sona erecek Arda, haziran ayında futbolu bıkacak.



FATİH TERİM DİVAN'DA KONUŞACAK

Görevden alınmasının ardından herkes Fatih Terim'in sözlerini merakla beklerken İmparator'un Divan Kurulu toplantısında konuşması bekleniyor. 21 Mart'taki toplantının online olarak video-konferans yöntemi ile yapılması nedeniyle Terim'in, konuşmasını üyelere canlı olarak yapabilmek adına nisan ayına bırakma ihtimali de bulunuyor





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