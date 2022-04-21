Galatasaray'da Arda Turan'ın kazandığı para ortaya çıktı!

Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan konuşulmaya devam ediyor.



Görüntüsü dikkat çekmişti



Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi. Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.



Arda Turan hayal kırıklığına uğrattı



Arda Turan, 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı.



Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor



Bu sezon yalnızca 1 asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.



289 dakikanın bedeli ağır oldu



Star Gazetesi'nin haberine göre; sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu.



8 milyon TL



Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.





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