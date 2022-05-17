Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın, ligin son haftasındaki Antalyaspor deplasmanında da oynamayacağı öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!
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17 Mayıs 2022 18:46
Galatasaray'da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmaması sonrası tartışmalara neden olan Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre, Adana Demirspor maçında kadroda olmayan tecrübeli futbolcu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda pazartesi günü yapılan antrenmanda da bir sakatlığı bulunmamasına rağmen yer almayan Arda Turan, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında olmayacak.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Arda Turan'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

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