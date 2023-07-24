Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino siftah yapıyor...
Yaz döneminde takıma katılan Angelino, hazırlık maçlarında şans bulmuştu. İspanyol sol bek, Sarı Kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giyecek.
26 yaşındaki futbolcu, bir aksilik olmazsa 25 Temmuz Salı günü, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynanacak maçta sahada olacak.
İDMANDAKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Yıldız savunmacının, idmanlarda gösterdiği performans ile teknik ekibin bir hayli beğenisini kazandığı öğrenildi.
ANGELINO KİMDİR?
Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi ekiplerde forma giymiştir. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynamıştır. 175 cm boyundaki futbolcu transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, 175 cm boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştır.
Yaz döneminde takıma katılan Angelino, hazırlık maçlarında şans bulmuştu. İspanyol sol bek, Sarı Kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giyecek.
26 yaşındaki futbolcu, bir aksilik olmazsa 25 Temmuz Salı günü, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynanacak maçta sahada olacak.
İDMANDAKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Yıldız savunmacının, idmanlarda gösterdiği performans ile teknik ekibin bir hayli beğenisini kazandığı öğrenildi.
ANGELINO KİMDİR?
Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi ekiplerde forma giymiştir. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynamıştır. 175 cm boyundaki futbolcu transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, 175 cm boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştır.