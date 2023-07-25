Galatasaray'da Angelino sakatlandı!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Zalgiris maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Angelino sakatlandı!
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25 Temmuz 2023 20:49
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar akötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.

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