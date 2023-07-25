Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar akötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.
Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.