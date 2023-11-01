Galatasaray, Avrupa devlerini peşine takan sağ beki Sacha Boey'nin fizik yapısı ve özelliklerine benzer bir sol bek hamlesine hazırlanıyor.
Angelino'nun performansından memnun kalmayan ve aradığı ismi bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncu Fransa'nın Brest takımında oynayan 21 yaşındaki Bradley Locko için teklifini yapacak. Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin tüm detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
GALATASARAY'A YENİ SACHA BOEY!
Angelino'nun performansından memnun kalmayan ve aradığı ismi bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncu Fransa'nın Brest takımında oynayan 21 yaşındaki Bradley Locko için teklifini yapacak. Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin tüm detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
GALATASARAY'A YENİ SACHA BOEY!