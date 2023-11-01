GALATASARAY'A YENİ SACHA BOEY!

, Avrupa devlerini peşine takan sağ beki Sacha Boey'nin fizik yapısı ve özelliklerine benzer bir sol bek hamlesine hazırlanıyor.Angelino'nun performansından memnun kalmayan ve aradığı ismi bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncu Fransa'nın Brest takımında oynayan 21 yaşındakiiçin teklifini yapacak. Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin tüm detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.