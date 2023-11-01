Galatasaray'da Angelino'nun yerine yeni Boey!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a scout ekibi Angelino'nun yerine 21 yaşındaki Bradley Locko'yu önerdi. Teknik ekip genç yıldıza tam not verdi, yönetim harekete geçti...

Haber; Fanatik
Abone Ol
Galatasaray'da Angelino'nun yerine yeni Boey!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 09:10
Galatasaray, Avrupa devlerini peşine takan sağ beki Sacha Boey'nin fizik yapısı ve özelliklerine benzer bir sol bek hamlesine hazırlanıyor.

Angelino'nun performansından memnun kalmayan ve aradığı ismi bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncu Fransa'nın Brest takımında oynayan 21 yaşındaki Bradley Locko için teklifini yapacak. Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin tüm detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.  

GALATASARAY'A YENİ SACHA BOEY!

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery