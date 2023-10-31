Galatasaray'da Angelino ikilemi

Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da performansı beğenilmeyen İspanyol sol bek Angelino'nun 6 milyon euroluk satın alma maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı. Almanlar, "Galatasaray ikilemde" yorumunu yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Angelino ikilemi
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31 Ekim 2023 07:53
Son güncelleme 31 Ekim 2023 08:02
Galatasaray'a sezon başında Red Bull Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen Angelino, yarım sezonda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euroluk satın alma maddesiyle takıma katılan 26 yaşındaki sol bekin zorunlu maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı.

ARTIK GÖZDEN DÜŞTÜ

Bayern Münih maçında formayı Kazımcan'a kaptıran Angelino ismine artık taraftarlar da pek hoş gözle bakmıyor. Alman basınından Ligablatt'ın haberinde Angelino'nun durumuyla ilgili şunlar yazıldı:

YÖNETİM ENDİŞELİ

"Yönetim tereddüt içinde. 1.5 milyon euro ödediler, 6 milyon euro daha ödeyecekler. Büyük umutlarla alındı ama daha zayıf bir rakip olan Karataş'ı geçemedi. Ama Galatasaray transferden kaçmak için de oyuncuyu kulübeye göndermeyi düşünmeyebilir, ihtiyaç var. Galatasaray gerçek bir ikilemle karşı karşıya." 

 
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