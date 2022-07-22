Galatasaray'da Amiri için girişimler sürüyor!

Orta saha için Florian Grillitsch ile görüşmelerine devam eden Galatasaray, diğer yandan yıldız bir ismi daha kadrosuna katmak için uğraşıyor.Sarı kırmızılıları, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de oynayan Nadiem Amiri için girişimlerini sıklaştırdı.Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'i kadrosuna katsa bile aynı anda Alman futbolcuyu da orta sahaya takviye etmek istiyor. Son gelen bilgilere göre satın alma opsiyonuyla kiralama üzerinde duran Galatasaray, Leverkusen ile görüşmelerine devam ediyor.İki taraf Amiri'nin transferi konusunda temaslarına devam ederken henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.