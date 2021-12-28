Galatasaray'da alternatif plan; Ercan Kara

Galatasaray'ın Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda yerli forvet aradığı ve Rapid Wien'den Ercan Kara'yı istediği belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da alternatif plan; Ercan Kara
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28 Aralık 2021 10:25
Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar'ın Mustafa Muhammed'in Afrika Kupası'na gidecek olması ve Mbaye Diagne'nin de sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Rapid Wien'de oynayan Ercan Kara'ya kanca attığı kaydedildi.

Avusturya basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Bu sezon 32 maça çıkan Ercan Kara, 14 gol atıp, 4 asist yaptı.




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