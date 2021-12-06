Galatasaray'da, Altay maçının devre arası özel görüşme

Altay karşılaşmasını protokol tribününde takip eden başkan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk yarıda istediği skor ortaya çıkmayınca (1-1) 45 dakikanın ardından başkanlık ofisine geçti.



İÇERİYE KİMSE ADIM ATMADI



Başkan Elmas ile birlikte eski başkanlardan, kayınpederi Faruk Süren ve eski yönetici Ali Dürüst de makama gelirken üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Kimse içeriye adım atmazken beraberliğin faturası ise hakemlere kesildi.



Mücadele öncesinde de yaptığı açıklamalarda TFF'yi istifaya davet eden sarı-kırmızılıların başkanı Elmas'ın, özellikle son anlarda verilen penaltı sonrasında bir hayli sinirlendiği öğrenildi.







