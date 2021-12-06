Galatasaray'da, Altay maçının devre arası özel görüşme

Altay maçının ilk 45 dakikası sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Faruk Süren ve Ali Dürüst başkanlık ofisinde buluştu.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da, Altay maçının devre arası özel görüşme
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06 Aralık 2021 11:26
Altay karşılaşmasını protokol tribününde takip eden başkan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk yarıda istediği skor ortaya çıkmayınca (1-1) 45 dakikanın ardından başkanlık ofisine geçti.

İÇERİYE KİMSE ADIM ATMADI

Başkan Elmas ile birlikte eski başkanlardan, kayınpederi Faruk Süren ve eski yönetici Ali Dürüst de makama gelirken üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Kimse içeriye adım atmazken beraberliğin faturası ise hakemlere kesildi.

Mücadele öncesinde de yaptığı açıklamalarda TFF'yi istifaya davet eden sarı-kırmızılıların başkanı Elmas'ın, özellikle son anlarda verilen penaltı sonrasında bir hayli sinirlendiği öğrenildi.




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