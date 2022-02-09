Galatasaray'da Alpaslan'a ceza yolda

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Alanyaspor maçından önce teknik direktör Domenec Torrent'i kızdırırken, maç kadrosunda da yer almamıştı.

Haber; Türkiye
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Galatasaray'da Alpaslan'a ceza yolda
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09 Şubat 2022 13:16
Galatasaray'ın Alanya maçı öncesi Alpaslan Öztürk'ün, Torrent'in maç toplantısı yaptığı sırada lakayıt davranışlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı

İspanyol teknik adam, Alpaslan'ı, "Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok"' sözleriyle uyarıp kadrodan çıkardı. Torrent, yönetime rapor verecek. Alpaslan, hocasından ve arkadaşlarından özür dileyecek, yönetim de para cezası kesecek

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