Galatasaray'da Alpaslan'a ceza yolda

Galatasaray'ın Alanya maçı öncesi Alpaslan Öztürk'ün, Torrent'in maç toplantısı yaptığı sırada lakayıt davranışlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı
İspanyol teknik adam, Alpaslan'ı, "Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok"' sözleriyle uyarıp kadrodan çıkardı. Torrent, yönetime rapor verecek. Alpaslan, hocasından ve arkadaşlarından özür dileyecek, yönetim de para cezası kesecek
İspanyol teknik adam, Alpaslan'ı, "Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok"' sözleriyle uyarıp kadrodan çıkardı. Torrent, yönetime rapor verecek. Alpaslan, hocasından ve arkadaşlarından özür dileyecek, yönetim de para cezası kesecek