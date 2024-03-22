Galatasaray'da Almanya operasyonu sürüyor: Yeni hedef Salih

Galatasaray gözünü Bayern Münih'in U19 takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Şen'e çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Almanya operasyonu sürüyor: Yeni hedef Salih
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22 Mart 2024 11:21
Galatasaray gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasından dolayı gurbetçi oyunculara yöneldi.

Cimbom gözünü Bayern Münih'in U19 takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Şen'e çevirdi. 19 yaşındaki merkez orta saha için ilk temasın kurulduğu ortaya çıktı.

Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı, Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü ve Leipzig'den Vincent Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 3 maçta 81 dakika görev yapabildi.

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