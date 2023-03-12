Galatasaray'da alkışlar 12. adama

Galatasaraylılar, sarı kırmızılı takıma yine tam destek verdi Galatasaray ayrıca 34 gün sonra taraftarının önüne çıktı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da alkışlar 12. adama
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12 Mart 2023 13:15
Galatasaray taraftarı, şampiyonluk yolunda takımlarına dün de tam destek verdi.

Sarı kırmızılılar, stadı büyük oranda doldurup 12. Adam'lık görevlerini yaptılar. 90 dakika boyunca marşlarla, tezahüratlarla Aslan'ı coşturdular.

Öte yandan Sarı- kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı. Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu. Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün sonra Nef Stadı'nda mücadele etti. 

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