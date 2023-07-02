Galatasaray'da alışta ve satışta acele yok

Mevcut kadrosunu büyük oranda korumaya çalışan Galatasaray'da bir anda 3-4 isim de gidebilir, hepsi de kalabilir.
Geçen sezonun çıkış yapan isimleri Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve devre arası gelip kısa sürede yüksek verim alınan Nicolo Zaniolo transferin gözdeleri. Bu dört oyuncunun da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipleri var. Hatta bazıları için resmi girişimler başlamış durumda ancak yönetim, tekliflerin belirlediği rakamlara gelmesini istiyor ve bu konuda 'tok satıcı' rolünü benimsiyor.
MAURO ICARDI'NİN DURUMU
Bu oyuncuların ayrılığı durumunda kadro mühendisliğinin yeniden yapılması gerekiyor. Şu anda öncelik verilen tek isim Mauro Icardi'nin durumu. PSG ile pazarlıklar devam ediyor. Arjantinli forvet konusunda ciddi bir problem görünmüyor ki transfer için sponsor da büyük oranda ayarlanmış durumda (Erden Timur).
CİDDİ MESAFE ALINDI
Geçen sezonun kiralık ismi Milot Rashica konusunda da kulübü Norwich City'den indirim bekleniyor. PSG'nin orta sahası Paredes için de önemli bir mesafe alındı.
AYRILIĞA GÖRE HAREKET
Sözleşmeleri biten beş oyuncu ile yollarını ayıran Galatasaray, yedek kaleci konusunda ise son ana kadar bekleyecek.
Boey, Nelsson ve Torreira'nın olası ayrılığı durumunda bu oyuncuların yerine oyuncu bakılacak. Ayrıca bazı Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ise yabancı kuralı düşünülerek satışına bu sezon için onay verilmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin vitrin olacağı düşünülüyor.
Geçen sezonun çıkış yapan isimleri Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve devre arası gelip kısa sürede yüksek verim alınan Nicolo Zaniolo transferin gözdeleri. Bu dört oyuncunun da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipleri var. Hatta bazıları için resmi girişimler başlamış durumda ancak yönetim, tekliflerin belirlediği rakamlara gelmesini istiyor ve bu konuda 'tok satıcı' rolünü benimsiyor.
MAURO ICARDI'NİN DURUMU
Bu oyuncuların ayrılığı durumunda kadro mühendisliğinin yeniden yapılması gerekiyor. Şu anda öncelik verilen tek isim Mauro Icardi'nin durumu. PSG ile pazarlıklar devam ediyor. Arjantinli forvet konusunda ciddi bir problem görünmüyor ki transfer için sponsor da büyük oranda ayarlanmış durumda (Erden Timur).
CİDDİ MESAFE ALINDI
Geçen sezonun kiralık ismi Milot Rashica konusunda da kulübü Norwich City'den indirim bekleniyor. PSG'nin orta sahası Paredes için de önemli bir mesafe alındı.
AYRILIĞA GÖRE HAREKET
Sözleşmeleri biten beş oyuncu ile yollarını ayıran Galatasaray, yedek kaleci konusunda ise son ana kadar bekleyecek.
Boey, Nelsson ve Torreira'nın olası ayrılığı durumunda bu oyuncuların yerine oyuncu bakılacak. Ayrıca bazı Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ise yabancı kuralı düşünülerek satışına bu sezon için onay verilmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin vitrin olacağı düşünülüyor.
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