Galatasaray'da Aliou Dieng operasyonu

Galatasaray'da orta saha transferinin gözdelerinden Aliou Dieng için resmi girişimler başladı

Abone Ol
Galatasaray'da Aliou Dieng operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2021 10:46
Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün'ün önemli bir transfer operasyonuna daha girdiği ortaya çıktı; Al Ahly'den Aliou Dieng.

Sarı kırmızılı yönetim, uzun süredir takibinde olan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Mısır kulübüyle de görüşmeler başladı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Aliou Dieng'in menajeri Ibrahim Camara kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Aliou Dieng teknik açıdan çok yetenekli ve oyun açısından çok dengeli bir oyuncu. Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en büyük kulübünde oynuyor. Oraya bir bağlılığı ve sözleşmesi var. Dieng, iyi bir teklif olmadığı müddetçe buradan ayrılamaz. Ancak bir gün Avrupa'da oynamak en büyük hayallerinden biri. Resmi bir teklif olmasa da Galatasaray'ın ilgisi olduğu gerçek. Galatasaray, resmi bir teklif yapacağına dair bize söz verdi. Galatasaray, Dieng'in oynamak isteyeceği büyük kulüplerden bir tanesi. Avrupa hayallerinin gerçek olacağı bir kulüp." sözlerini kullanmıştı. ("Galatasaray bize söz verdi")

DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.