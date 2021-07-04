Galatasaray'da Alioski pazarlığı!

G.Saray'da sol bek arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılıların kiralamak istediği Moreno'nun kulübü Betis, "Ancak bonservisle verebiliriz" dedi. Bunun üzerine kapısı çalınan Alioski ise yıllık 2.5 Euro talep etti.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'da Alioski pazarlığı!
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04 Temmuz 2021 13:40
Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatan, Barış Alper Yılmaz transferini de hafta içi açıklamaya hazırlanan Galatasaray'da transfer adına çalışmalar dört koldan devam ediyor.

Gedson Fernandes, Larsen ve Kaan Ayhan için temaslarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için düşünülen Alex Moreno'nun transferi için kulübü Real Betis işi yokuşa sürdü. İspanyol sol bek ile haftalar önce el sıkışan Galatasaray, La Liga ekibinin kapısını kiralama isteğiyle çalsa da "Ancak bonservisi ile verebiliriz" yanıtını aldı.

Real Betis'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebi sonrasında Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Betis kiralama için ikna edilemezse Moreno'dan vazgeçilecek.

BONSERVİSİ ELİNDE

Moreno olmazsa yönetim, bonservisi elinde olan Ezgjan Alioski'ye yönelecek. Leeds United ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan Kuzey Makedonyalı sol bek için menajeri ile temasa geçildi. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, yıllık 2.5 milyo Euro talep etti. Sarı kırmızılı yönetim Alioski için istenilen bu rakamı yüksek buldu. Makedon oyuncunun garanti ücretini düşürmek için pazarlıklar sürüyor.


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