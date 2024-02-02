Galatasaray'da Ali Turap Bülbül sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Ali Turap Bülbül sözleşmeyi imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2024 11:41
Galatasaray'da genç oyuncu Ali Turap Bülbül hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

U16, U17 ve U19 takımlarında oynayan genç sağ bek, Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giymişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery