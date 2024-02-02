Galatasaray'da Ali Turap Bülbül sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray'da genç oyuncu Ali Turap Bülbül hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
U16, U17 ve U19 takımlarında oynayan genç sağ bek, Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giymişti.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
U16, U17 ve U19 takımlarında oynayan genç sağ bek, Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giymişti.