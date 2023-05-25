Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 6. yılında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı
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25 Mayıs 2023 13:33
Galatasaray eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefat yıldönümünü andı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ımızın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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