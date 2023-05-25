Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

Galatasaray eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefat yıldönümünü andı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ımızın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ımızın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.