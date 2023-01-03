Galatasaray'da Ali Sami Yen kapalı gişe!

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri bir gün önceden tükendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ali Sami Yen kapalı gişe!
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03 Ocak 2023 13:50
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletler an itibarıyla tükendi.

Sarı-kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.

Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.

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