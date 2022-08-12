CICALDAU, GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Alexandru Cicaldau'nun geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.Galatasaray'da Cicaldau'nun Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti.6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.Cicaldau, geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Cicaldau'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.