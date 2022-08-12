Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Alexandru Cicaldau'nun geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.
CICALDAU, GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'da Cicaldau'nun Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti.
MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ
6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE DEĞERİ
Cicaldau, geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Cicaldau'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
CICALDAU, GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'da Cicaldau'nun Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti.
MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ
6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE DEĞERİ
Cicaldau, geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Cicaldau'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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