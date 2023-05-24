Galatasaray'da aktarmalı transfer operasyonu

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımın kiralık yıldızları Milot Rashica ve Mauro Icardi için harekete geçti. İngiltere'de Rashica için görüşme yapacak Timur, daha sonra Icardi için Paris'e geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da aktarmalı transfer operasyonu
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24 Mayıs 2023 09:50
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer harekâtına başladı.

Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için ilk olarak İngiltere'ye uçan Timur, Norwich City ile bonservis pazarlığı yapacak.

İNGİLTERE'DEN SONRA FRANSA

Kosovalı kanat oyuncusunda aşama kaydettikten sonra Timur'un adresi Fransa olacak.

Sarı-kırmızılı idareci, Mauro Icardi'nin kulübü Paris Saint- Germain ile de görüşüp bu transfere nokta koymak için çaba sarf edecek.

8 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fransız kulübüne Arjantinli forvet için 8 milyon Euro civarı bir rakam önerileceği öğrenildi. 

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