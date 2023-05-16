Galatasaray'da akıllar Icardi'de

Galatasaray cephesi önce Mauro Icardi'yi tam anlamıyla ikna edip, ardından da PSG ile masaya oturmanın hedefinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da akıllar Icardi'de
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16 Mayıs 2023 08:54
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için PSG'nin de nabzını yokluyor.

Fransız ekibi, 1 yıl daha kontratı olan deneyimli santrforun durumuna sezon sonunda yeni planlama ile karar verecek.

Galatasaray cephesi ise önce golcü futbolcuyu tam anlamıyla ikna edip, ardından da Paris kulübü ile masaya oturmanın hedefinde.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı. 

 
 

 

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