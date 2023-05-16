Galatasaray, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için PSG'nin de nabzını yokluyor.Fransız ekibi, 1 yıl daha kontratı olan deneyimli santrforun durumuna sezon sonunda yeni planlama ile karar verecek.Galatasaray cephesi ise önce golcü futbolcuyu tam anlamıyla ikna edip, ardından da Paris kulübü ile masaya oturmanın hedefinde.Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.