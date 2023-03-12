Galatasaray'da Adekugbe siftah yaptı

Galatasaray'ın Hatay'dan kiraladığı Sam Adekugbe, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Adekugbe siftah yaptı
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12 Mart 2023 13:24
Sam Adekugbe
Sam Adekugbe
Galatasaray
Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.

Hatay'dan kiralanan sol bek, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, depremler nedeniyle ligden çekilen takımdan transfer edildiği için yabancı statüsünde sayılmadı. 

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