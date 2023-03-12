Galatasaray'da Adekugbe siftah yaptı
Galatasaray'ın Hatay'dan kiraladığı Sam Adekugbe, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
12 Mart 2023 13:24
Sam AdekugbeGalatasaray
Galatasaray
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