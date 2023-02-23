Galtasaray'da Sam Adekugbe'nin fizik kondisyon olarak çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, teknik heyeti mutlu etti.Hatayspor'dan hazır bir şekilde sarı-kırmızılı takıma gelen Kanadalı futbolcu, bu sayede dün Gençlerbirliği'yle oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Adekugbe, performansıyla formanın en büyük adayı olduğunu ortaya koydu.