Galatasaray'da Adekugbe mutluluğu

Galatasaray'da yeni transfer Sam Adekugbe, Gençlerbirliği'yle oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Adekugbe, performansıyla formanın en büyük adayı olduğunu ortaya koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Adekugbe mutluluğu
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23 Şubat 2023 12:43
Sam Adekugbe
Sam Adekugbe
Galatasaray
Galtasaray'da Sam Adekugbe'nin fizik kondisyon olarak çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, teknik heyeti mutlu etti.

Hatayspor'dan hazır bir şekilde sarı-kırmızılı takıma gelen Kanadalı futbolcu, bu sayede dün Gençlerbirliği'yle oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Adekugbe, performansıyla formanın en büyük adayı olduğunu ortaya koydu. 

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