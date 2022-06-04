Galatasaray'da adayların projeleri uçuracak!

Galatasaray'da her iki adayın kaynak projeleri sarı-kırmızılıları uçuracak.



Dursun Özbek, Nef Grubu'nun sahibi Erden Timur ile birlikte ortak hareket edip 9.1 milyar TL'lik kaynak sağlayacak. Hamamcıoğlu da camianın önemli isimlerinden Sütaş'ın sahibi Muharrem Yılmaz ile 450 milyon dolar (7.4 milyar TL) kazandıracak projeyle geliyor.



Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan çok anlamlı bir hamle geldi. Hamamcıoğlu, üyelere yapacağı lansman için Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ni seçti. Bir otel yerine Atatürk'ün adını taşıdığı bu merkezde projelerinden bahsedecek olan Galatasaray'ın başkan adayı, bu davranışıyla takdir topladı. Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi, 957 kişilik kapasitede.



ALİ SAMİ YEN STADYUMU



Her iki başkan adayının ortak kararıyla Ali Sami Yen ruhu geri dönüyor. Galatasaray'ın mabedi Aslantepe'nin adı sadece Ali Sami Yen olacak. Camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç, Karsan Holding adıyla stadyuma sponsorluk yapacak ama stadın adı Ali Sami Yen olarak belirlenecek.





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