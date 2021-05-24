Galatasaray'da acil 60 milyon TL aranıyor

40 milyon TL vergi borcunun yanı sıra Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan'ın ödemeleri nedeniyle sarıkırmızılılar, 60 milyon TL kaynak bulmak zorunda

Haber; Sabah
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Galatasaray'da acil 60 milyon TL aranıyor
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24 Mayıs 2021 09:42
Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın öncelikle 60 milyon TL bulması gerek. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık sözleşme konusunda her konuda anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferlerine lisans çıkartamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

40 milyon TL'ye yakın vergi borcunu transfer dönemi açılınca kapatması gereken sarı-kırmızılılar, ayrıca eski teknik direktörü Igor Tudor'a 850 bin dolar, Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı da 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda. Acil 60 milyon TL arayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemine sıkıntıyla girdi.

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