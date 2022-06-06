Galatasaray'da Abidal veya Eroğlu!

Barcelona'da iki sezon sportif direktörlük yapan Eric Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu futbolun patronu olarak Eşref Hamamcıoğlu ekibinin gündemine girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Abidal veya Eroğlu!
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06 Haziran 2022 09:52
Sportif direktör adayı Cenk Ergün'ün başkan adaylarına eşit mesafede olduğunu açıklamasının ardından Eşref Hamamcıoğlu cephesi farklı isimlerle görüşmelere başladı.

Seçimi kazanmaları halinde Sportif AŞ'ye geçecek Adnan Öztürk süreci yönetiyor.

ERIC ABIDAL VE HÜSEYİN EROĞLU

Barcelona'da iki sezon sportif direktörlük yapan Eric Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu futbolun patronu olarak Hamamcıoğlu ekibinin gündemine girdi. 

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