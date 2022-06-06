Sportif direktör adayı Cenk Ergün'ün başkan adaylarına eşit mesafede olduğunu açıklamasının ardından Eşref Hamamcıoğlu cephesi farklı isimlerle görüşmelere başladı.
Seçimi kazanmaları halinde Sportif AŞ'ye geçecek Adnan Öztürk süreci yönetiyor.
ERIC ABIDAL VE HÜSEYİN EROĞLU
Barcelona'da iki sezon sportif direktörlük yapan Eric Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu futbolun patronu olarak Hamamcıoğlu ekibinin gündemine girdi.
Seçimi kazanmaları halinde Sportif AŞ'ye geçecek Adnan Öztürk süreci yönetiyor.
ERIC ABIDAL VE HÜSEYİN EROĞLU
Barcelona'da iki sezon sportif direktörlük yapan Eric Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu futbolun patronu olarak Hamamcıoğlu ekibinin gündemine girdi.