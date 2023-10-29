29 Ekim

Galatasaray'da Abdülkerim yine göz doldurdu!

Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaştığı maçta savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı, performansıyla göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim yine göz doldurdu!
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29 Ekim 2023 10:32
Geçen sezondan beri muazzam bir performans ortaya koyan Abdülkerim Bardakçı, Rize deplasmanında da parmak ısırttı.

Üstelik ikinci yarıda sol beke geçmesine rağmen... Angelino'yu devrede kenara alan ve Kaan Ayhan'ı sokan teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim'i savunmanın soluna çekti.

Milli oyuncu, sol bekte görev yapmayı sevmemesine rağmen kusursuza yakın oynadı. 



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