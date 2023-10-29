Galatasaray'da Abdülkerim yine göz doldurdu!

Geçen sezondan beri muazzam bir performans ortaya koyan Abdülkerim Bardakçı, Rize deplasmanında da parmak ısırttı.Üstelik ikinci yarıda sol beke geçmesine rağmen... Angelino'yu devrede kenara alan ve Kaan Ayhan'ı sokan teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim'i savunmanın soluna çekti.Milli oyuncu, sol bekte görev yapmayı sevmemesine rağmen kusursuza yakın oynadı.