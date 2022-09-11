Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine, Gaziantep karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor.11'de 3 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan Buruk'un tercihini Emin, Yunus ve Kerem'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak sol bekte Aanholt'un yerine Kazımcan'ın görev alması ve Kerem ya da Emin'in yerine bir yabancı tercihi yapılması da seçenekler arasında.