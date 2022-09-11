Galatasaray'da Abdülkerim yerine Emin

Galatasaray'da geçen hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'nın yerine 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Abdülkerim yerine Emin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 10:42
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine, Gaziantep karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor.

11'de 3 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan Buruk'un tercihini Emin, Yunus ve Kerem'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak sol bekte Aanholt'un yerine Kazımcan'ın görev alması ve Kerem ya da Emin'in yerine bir yabancı tercihi yapılması da seçenekler arasında. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ