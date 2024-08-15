Galatasaray'da Abdülkerim yerine Ahmetcan

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın satılması durumunda deneyimli futbolcunun yerini Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ile doldurmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Abdülkerim yerine Ahmetcan
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15 Ağustos 2024 08:20
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler sonrası harekete geçti.

ABDÜLKERİM YERİNE AHMETCAN

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Milli futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu ancak sarı-kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği belirtildi.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Ajax, 21 yaşındaki genç stoperi 2022 yazında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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