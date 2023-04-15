Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı tedavisinin ardından Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde kendine yer buldu.Deneyimli stoper ikili mücadelelerde yine tüm yüreğiyle savaştı. Bu anlarda tribünlerden alkışı da aldı.Dünkü maçta Mathias Ross, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Yusuf Demir ise kadroda kendilerine yer bulamadılar.