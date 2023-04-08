Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.Sarı-kırmızılı takım, savunma göbeğinde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'yı bozduğu bir maçta daha zorlandı. İstatistikler de bu ikilinin Galatasaray için önemini ortaya koyuyor. Nelsson ve Abdülkerim birlikte 20 maça çıkarken rakiplere 13 gol izni verdi ve maç başına gol yeme oranı 0.65 oldu. İkilinin bozulduğu diğer 10 maçta ise sarı-kırmızılılar kalesinde 10 gole engel olamadı. Gol yeme oranı 1'e yükseldi. 11 hafta kalesini gole kapatan Galatasaray'da 9'unda tandemi bu ikili oluşturdu. Nelsson'un oynamadığı Konya deplasmanında ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona ererken, kupada Başakşehir turu geçen taraf olmuştu.Aslan'ın kalesini kapattığı 11 maçın 9'unda bu ikili vardı.Danimarkalı stoperin yokluğunda görev yapan Kaan Ayhan gol atsa da sınıfta kaldı. Savunmadaki performansıyla Nelsson'u aratan Kaan, gelecek haftalarda yedek bekleyecek. Rotasyon yapılması halinde forma alabilir.