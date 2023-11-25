Galatasaray'da Abdülkerim kararı!

Son maçların formda ismi Abdülkerim Bardakcı, sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray'da Abdülkerim kararı!
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25 Kasım 2023 18:14
Son güncelleme 25 Kasım 2023 18:43
Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadroları belli oldu.

Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Okan Buruk maç öncesi başarılı stoperle ilgili, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış, Mertens, Zaha, Icardi.

Alanyaspor
Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec


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