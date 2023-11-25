Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadroları belli oldu.
Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.
Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Okan Buruk maç öncesi başarılı stoperle ilgili, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İŞTE 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış, Mertens, Zaha, Icardi.
Alanyaspor
Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec
Okan Buruk, bir önceki 11'ine göre dikkat çeken değişiklikler yaptı.
Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Okan Buruk maç öncesi başarılı stoperle ilgili, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İŞTE 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış, Mertens, Zaha, Icardi.
Alanyaspor
Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec
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