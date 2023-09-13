Galatasaray'da Abdülkerim kararı

Galatasaray'ın yıldız transferi politikası sonrası takım içi huzuru koruma adına ücretlerde revizyonlara başladı.
İlk olarak Sacha Boey ve Victor Nelsson'a zam yapacak Galatasaray, savunmanın bir başka önemli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın yıllık ücretinde ise iyileştirmeye gidecek.
ABDÜLKERİM'E ZAM YAPILACAK
Başarılı stoper geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Ancak kurdaki oynama ile bu ücret Euro bazında hayli geriledi.
Galatasaray yönetimi, bu sezon da 19 milyon 550 bin TL kazanması gereken Abdülkerim'in ücretine bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.
İlk olarak Sacha Boey ve Victor Nelsson'a zam yapacak Galatasaray, savunmanın bir başka önemli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın yıllık ücretinde ise iyileştirmeye gidecek.
ABDÜLKERİM'E ZAM YAPILACAK
Başarılı stoper geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Ancak kurdaki oynama ile bu ücret Euro bazında hayli geriledi.
Galatasaray yönetimi, bu sezon da 19 milyon 550 bin TL kazanması gereken Abdülkerim'in ücretine bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.