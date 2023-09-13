Galatasaray'da Abdülkerim kararı

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya revizyon yapılacak. 17 milyon TL'ye imza atan, bu sezon 19.5 milyon TL kazanması gereken milli yıldızın garanti ücreti 30 milyon TL seviyesine çıkacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim kararı
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13 Eylül 2023 09:00
Galatasaray'ın yıldız transferi politikası sonrası takım içi huzuru koruma adına ücretlerde revizyonlara başladı.

İlk olarak Sacha Boey ve Victor Nelsson'a zam yapacak Galatasaray, savunmanın bir başka önemli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın yıllık ücretinde ise iyileştirmeye gidecek.

ABDÜLKERİM'E ZAM YAPILACAK

Başarılı stoper geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Ancak kurdaki oynama ile bu ücret Euro bazında hayli geriledi.

Galatasaray yönetimi, bu sezon da 19 milyon 550 bin TL kazanması gereken Abdülkerim'in ücretine bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.



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