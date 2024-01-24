Galatasaray'da Abdülkerim'e zam yolda

Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını yükselten Galatasaray'da sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim, 1.5 sezon içerisinde sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncularından birisi haline geldi.
Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon 550 bin TL kazanıyor. Görüşmeler devam ederken 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 25 milyon TL'nin üzerine çıkması planlanıyor.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim, 1.5 sezon içerisinde sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncularından birisi haline geldi.
Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon 550 bin TL kazanıyor. Görüşmeler devam ederken 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 25 milyon TL'nin üzerine çıkması planlanıyor.